Sáng 28/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đây là động thái tiếp theo sau khi Công an tỉnh xác định hành vi của hai đối tượng dẫn đến việc Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi, cán bộ Công an xã Diên Lâm) hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trần Anh Tuấn nghe đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: N.X

Theo cơ quan công an, rạng sáng 21/3, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải cùng đồng đội đi trinh sát tình hình khai thác cát trái phép theo kế hoạch công tác của Công an xã Diên Lâm. Khi đến khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, hai cán bộ công an phát hiện Thắng và Tuấn đang hút cát trái phép dưới lòng sông.

Lúc này, tổ công tác tiến lại, yêu cầu kiểm tra nhưng Thắng và Tuấn không chấp hành hiệu lệnh. Hai đối tượng còn có hành vi cản trở, chống đối và không cho cán bộ công an tiếp cận bè, dẫn đến việc Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải bị đuối nước tử vong.

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: N.X

Hôm qua (27/3), Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.



