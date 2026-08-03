Nguyễn Văn Hợi (SN 1992, quê Hưng Yên) được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Khánh Sky". Người này thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream có nội dung tranh cãi, công kích và thách thức các cá nhân khác trên không gian mạng.

Nguyễn Văn Hợi (biệt danh "Khánh Sky") tìm đến xưởng của "Vua Quạt" tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa bất ngờ xuất hiện tại xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (thường được biết đến với tên gọi “Vua Quạt”) tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, Hợi đi vào khu vực nhà xưởng, liên tục lớn tiếng yêu cầu ông Tiệp ra gặp mặt, đồng thời cho rằng chủ xưởng đang khóa cửa và lẩn tránh bên trong. Mặc dù nhiều lần bị gọi tên và thách thức, ông Tiệp không xuất hiện.

Sau đó, "Khánh Sky" đã thực hiện livestream trên mạng xã hội kéo dài khoảng 15 phút. Trong quá trình này, Hợi liên tục sử dụng những lời lẽ mang tính xúc phạm, đe dọa, đồng thời yêu cầu ông Tiệp phải ra gặp và xin lỗi.

Buổi livestream nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi. Vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời tạo ra nhiều tranh luận, phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những tranh cãi liên quan đến hoạt động từ thiện trên không gian mạng.

Trước đó, Bùi Xuân Huấn (thường gọi là “Huấn Hoa Hồng”) từng tuyên bố trong một buổi livestream rằng nếu người khác ủng hộ từ thiện bao nhiêu tiền, anh sẽ đóng góp gấp ba lần số tiền đó.

Sau phát ngôn này, ông Tiệp đã công khai hình ảnh chuyển khoản 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuy nhiên, Bùi Xuân Huấn sau đó tuyên bố không thực hiện cam kết nêu trên với lý do không muốn biến hoạt động thiện nguyện thành một hình thức “cá cược” hay thách thức trên mạng xã hội. Từ đó, các cuộc tranh cãi giữa các bên ngày càng căng thẳng.