Ngày 3/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Chí Lịch (SN 2006, trú tại thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hòa) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Trương Chí Lịch. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2025 - 12/2025, do có mối quan hệ yêu đương, Lịch và cháu N.H.K.M. (SN 2010, trú cùng xã) đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Trong những lần này, cả Lịch và cháu M. đã dùng điện thoại di động để quay lại cảnh riêng tư.

Sau khi hai người chấm dứt quan hệ tình cảm, Lịch đã dùng các clip nhạy cảm này để đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu M. phải tiếp tục gặp và quan hệ tình dục với mình.

Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống, nạn nhân đã phải miễn cưỡng nhiều lần thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Đến tháng 5/2026, Lịch tự ý truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội của cháu M. rồi nhắn tin trao đổi với người khác để rao bán các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân nhằm trục lợi bất chính.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cháu M. cùng gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.