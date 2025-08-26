Khánh Thi vừa hoàn thành sứ mệnh tổ chức Vietnam Dancesport Festival 2025 - sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu đăng cai 3 giải đấu quốc tế cùng lúc. Với chi phí hơn 8 tỷ đồng từ túi riêng và những đêm thức đến 3h sáng sắp xếp lịch thi, cô chia sẻ với VietNamNet về hành trình gian khó nhưng đầy tự hào.

Khánh Thi

Hơn 8 tỷ đồng cho ước mơ, 3h sáng vẫn phân chia nội dung thi đấu

Để đăng cai các giải vô địch Đông Nam Á, châu Á và thế giới mở rộng, Khánh Thi phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của liên đoàn quốc tế. Địa điểm thi đấu phải chứa 4.000-5.000 người, cơ sở vật chất đầy đủ, gần nhiều khách sạn tiêu chuẩn phục vụ vận động viên và trọng tài quốc tế.

"Chúng tôi phải miễn phí khách sạn cho vận động viên tham gia nội dung vô địch, gần như bao toàn bộ. Cần gần 100 trọng tài quốc gia và quốc tế, chưa kể nhân viên phục vụ ở nhiều tổ: thư ký, trao giải, làm nhạc...", Khánh Thi kể.

Đặc biệt, cô phải trả phí đăng ký tên giải hơn 1 tỷ đồng. Đây là lần đầu Việt Nam tổ chức giải khiêu vũ quốc tế với sự kết hợp tư nhân và liên đoàn thể dục. Khó khăn lớn nhất không chỉ là tiền bạc mà còn áp lực thời gian.

Các trung tâm hội nghị đưa ra mức 5-7 tỷ đồng chỉ riêng tiền thuê 5 ngày, không có đơn vị tài trợ. "Tôi thống nhất với nhân viên, nếu phải bỏ 5-7 tỷ thuê địa điểm vẫn chấp nhận. Tôi không muốn giải của mình thành nỗi thất vọng khi mọi người đang mong mỏi".

Giải đấu WDSF Vietnam Dancesport Festival 2025 diễn ra thành công rực rỡ.

Khi có hơn 3.000 vận động viên đăng ký, Khánh Thi đối mặt việc sắp xếp lịch thi từ 7h sáng đến 12h đêm mà vẫn chưa kết thúc. Có hôm cô phải thức đến 3h sáng phân chia nội dung thi đấu. Số lượng người đăng ký quá đông, cô làm sao phân bổ để họ thi đúng giờ.

Phan Hiển vừa là chồng vừa là vận động viên cũng chia sẻ gánh nặng với vợ. Những ngày đó, anh chỉ tập được 2 tiếng lại phải chạy việc phụ vợ, vừa chuẩn bị thi đấu vừa lo tổ chức.

Sự kiện thu hút hơn 3.000 vận động viên, hơn 4.000 đăng ký từ 37 quốc gia, tạo kỷ lục về quy mô chưa có giải dancesport nào ở châu Á đạt được. Với Khánh Thi, điều tự hào nhất không phải tổ chức thành công mà là số lượng người tham gia lễ khai mạc.

"Không dám nhìn chồng con thi"

Áp lực tinh thần khi vừa là nhà tổ chức, trọng tài quốc tế cũng là vấn đề khi Khánh Thi phải chứng kiến chồng Phan Hiển và con trai Kubi thi đấu.

"Tôi bắt buộc kìm nén cảm xúc vì phải có lương tâm với đồng nghiệp. Khi Hiển được giải, ở góc độ trọng tài tôi vui nhưng không được quyền tỏ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt mọi người.

Tôi không dám nhìn Kubi thi. Khi tôi nhìn, người ta sẽ nghĩ 'chị ấy đang nhìn con mình' thì ai dám chấm? Tôi là trọng tài có uy tín, ảnh hưởng nhiều việc khác nên càng không dám nhìn con nhảy. Khi con được giải, tôi lờ đi luôn. Cuối ngày, chồng con mới bắt đầu 'vợ ơi, xin chụp một tấm hình'. Nghe tội lắm", Khánh Thi chia sẻ.

Phan Hiển và Kubi giành nhiều huy chương.

Kubi - 10 tuổi với loạt thành tích đáng nể đang đối mặt thử thách lớn nhất. Ngoài 2 lần vô địch thế giới thiếu nhi, cậu vô địch quốc gia nội dung thiếu nhi 2 năm liên tiếp, luôn top đầu miền Nam các giải quốc tế.

"Kubi bắt đầu lên 10 tuổi, phải đụng độ anh chị lớn hơn. Quãng thời gian vàng ở hạng thiếu nhi bắt đầu qua. Theo quy định, một khi vô địch hạng tuổi nào thì không được quay lại, phải lên hạng trên. Cháu phải thi với anh chị thiếu niên mặc dù vẫn là thiếu nhi", Khánh Thi chia sẻ.

Khánh Thi lo lắng vì Kubi đang phát triển, dài xương nhưng các cơ khớp chưa kết nối đủ. Cô lo lắng nhưng không ép con vì đường thi đấu còn dài.

Cô và Phan Hiển quyết định đầu tư cho Kubi đến 18 tuổi để xem thành tích của con đến đâu, sau đó để cậu bé tự quyết định tương lai.

Về 2 con gái Anna và Lisa, Khánh Thi thẳng thắn: "Ba bé nhảy đẹp nhưng để thành nhà vô địch phải đam mê và chịu được áp lực. Kubi chịu được, Anna và Lisa chưa thể. Anna chỉ đi thi một lần, bước vào sàn rồi bước ra luôn". Từ đó, Khánh Thi quyết định không ép con theo dancesport.

Bán hàng online và lịch trình từ 6h sáng đến 11h đêm

Khánh Thi và Phan Hiển.

Đằng sau vẻ hào nhoáng của thành tích và danh hiệu là cuộc sống đầy áp lực tài chính. Với lương huấn luyện viên 7-8 triệu/tháng, Khánh Thi không ngại chia sẻ về chi phí "khổng lồ" của cả gia đình.

"Một năm anh Hiển đi thi tốn ít nhất 3-4 tỷ đồng. Tháng nào anh cũng đi thi châu Âu, vé bay khứ hồi 120 triệu chưa tính ăn ở, tập luyện", cô tính toán thực tế.

Chia sẻ về việc bán hàng online, Khánh Thi nói: "Xuất phát từ việc tôi thích mua sắm, sau này am hiểu nên muốn tư vấn cho nhiều người dùng chuẩn. Tôi làm hẳn hộ kinh doanh và đóng thuế đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian gần đây do quá bận, tôi đã tạm ngưng".

Cuộc sống gia đình Khánh Thi - Phan Hiển như cỗ máy không ngừng. "Nếu không có việc, anh Hiển thức từ 7h sáng đưa con đi học. Nếu có việc phải 'đàm phán' với Kubi, Anna để các con cho ba nghỉ 1 ngày", cô nói.

Khánh Thi cũng vậy: "Dạy vận động viên kết thúc tập 22h30-23h. Sáng thứ 7, Chủ nhật tôi đi học từ 6h sáng. Tôi tiếp tục học nâng cao để lấy thêm bằng cấp cho mình. Ông xã hay đùa: Em học nhiều thế, khi nào thì em ngừng học?".

Các con đã quen nhịp sống này. Cô đùa các cháu biết thời gian biểu bố mẹ từ trong bụng, “ra ngoài cũng không lệch, cả nhà quen rồi". May mắn có ông bà nội hỗ trợ, sắp xếp có người trông phụ vào giờ vợ chồng làm việc. Ông bà còn thích trông cháu nên cả hai vợ chồng rất may mắn.

Không dám nghĩ đến 2 từ “kiệt sức"

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.

Trước khối lượng công việc khổng lồ, Khánh Thi trả lời: "Tôi không dám có cảm giác kiệt sức".

Sau tổ chức giải, cô không có thời gian nghỉ. "Sau giải 2 ngày, tôi tổ chức tập huấn cho trọng tài ở lại dạy học. Họ không được dạy trước vì người ta tưởng thí sinh làm quen trọng tài. Hai ngày sau bay sang Trung Quốc chấm thi 4 ngày liền. Tinh thần phải cực kỳ minh mẫn, tổ chức khác nhưng chấm thi lại khác. Về nước 2 ngày, tôi lại bay Malaysia chấm thi. Vẫn chưa được nghỉ".

Cô chỉ có một lần đi Phan Thiết với gia đình 1 ngày rưỡi. Phan Hiển đề nghị "hai vợ chồng đi thôi" nhưng cô trả lời: "Nếu anh nhớ lại, con mình chưa hề nghỉ hè".

Dù gánh nhiều vai trò từ Viện trưởng Viện văn hóa nghệ thuật tại Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM đến Phó Chủ tịch Hội thể thao giải trí điện tử, Khánh Thi quyết tâm tiếp tục phát triển dancesport. "Tôi là người góp phần vào việc đưa môn khiêu vũ thể thao về Việt Nam từ ngày đầu nên có trách nhiệm tiếp tục", cô nói.

Khánh Thi - Phan Hiển ngẫu hứng nhảy cùng nhau:

