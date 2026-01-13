Nhìn lại một năm đầy nỗ lực…

Năm 2025 khép lại với những gam màu đan xen: có những lúc trầm lắng, thử thách, nhưng cũng không thiếu những điểm sáng tích cực. Trong bức tranh kinh tế - xã hội của cả nước, người dân đã trải qua một năm với nhiều cung bậc cảm xúc. Có những khó khăn không thể phủ nhận: thiên tai lịch sử tại miền Trung gây thiệt hại nặng nề, lũ lụt tại các tỉnh Tây Nguyên khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán, thị trường xuất khẩu gặp nhiều biến động do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị toàn cầu, giá cả hàng hóa tăng cao khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng…

Tuy nhiên, chính trong bối cảnh ấy, sức bật và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam lại được thể hiện rõ nét. GDP tăng trưởng 8,02%[1] - mức cao thứ hai trong giai đoạn 2011-2025 và dẫn đầu khu vực ASEAN. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu lập kỷ lục trên 930 tỷ USD. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%, trong khi tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tình hình thuận lợi hơn trong quý 4 tăng 1,1%, tạo đà cho năm 2026.

Không chỉ phản ánh qua các chỉ số kinh tế, tinh thần lạc quan còn được nuôi dưỡng từ những nỗ lực bền bỉ của người tiêu dùng Việt trong việc thích nghi và tái thiết cuộc sống sau nhiều biến động. Từ việc cân đối chi tiêu, duy trì lao động - kinh doanh đến chủ động tìm kiếm những cơ hội mới, chính những lựa chọn kiên trì và tích cực ấy đã góp phần củng cố niềm tin vào tương lai. Theo khảo sát Global Consumer Radar của BCG, mức độ lạc quan của người Việt cao hơn 43% so với bi quan; 42% người tiêu dùng dự định chi tiêu nhiều hơn trong thời gian tới, đưa Việt Nam vào top 5 quốc gia có mức độ lạc quan nhất trong tiêu dùng.[2] Những con số này cho thấy niềm tin vào một năm mới khởi sắc đang được nuôi dưỡng từ chính những nỗ lực bền bỉ của mỗi cá nhân và cộng đồng.

"2025 không phải là một năm dễ dàng, nhưng gia đình tôi vẫn cố gắng vượt qua từng giai đoạn. Không khí cuối năm khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Dù còn nhiều lo toan, nhưng tôi tin mọi thứ sẽ tốt hơn, ít nhất là có thêm niềm tin để bắt đầu lại", chị Hoàng Mai, ngụ phường Đầm Sen, TP.HCM chia sẻ.

Trải qua một năm nhiều biến động, người Việt vẫn giữ tinh thần lạc quan trước thềm Tết Bính Ngọ. Ảnh: PNJ

Trân trọng năm cũ và đón một mùa Tết tươi sáng

Giữa bối cảnh lạc quan ấy, xuân không chỉ đơn thuần là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người chậm lại, nhìn lại chặng đường đã đi qua và trân trọng những nỗ lực của chính mình. Khi năm cũ khép lại, niềm tin vào một khởi đầu tốt lành dường như được tiếp thêm, để mỗi người bước vào năm mới với tâm thế lạc quan và sẵn sàng đón nhận những cơ hội phía trước.

Chia sẻ về cảm xúc khi Tết đang đến gần, anh Duy Quân (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), bày tỏ: “Sau một năm nhiều biến động, ai cũng mong có một cái Tết thật trọn vẹn. Tôi kỳ vọng năm 2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, nơi những nỗ lực của năm cũ được đền đáp và mỗi người có thêm động lực để tiếp tục cố gắng."

Chị Thanh Hương, một chủ cửa hàng kinh doanh tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà tâm sự: "Năm qua có những tháng kinh doanh khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì và vượt qua. Khi nhìn lại, tôi nhận ra mỗi nỗ lực dù nhỏ đều đáng trân trọng. Chính những cố gắng ấy tạo nên sức mạnh để ta tiếp tục và tin tưởng vào tương lai. Tết này, tôi muốn tự thưởng cho bản thân một món quà ý nghĩa, như cách ghi nhận những gì mình đã vượt qua".

Thấu hiểu điều đó, PNJ mong muốn đồng hành cùng người Việt đón một cái Tết thật vui, trọn vẹn và viên mãn cùng thông điệp “Vui như Tết, Quý như Vàng”. Bởi Tết là khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng, ai cũng muốn "đầu xuôi đuôi lọt" để có được khởi đầu đủ đầy, cả năm hanh thông. Thế nên mỗi người đều chăm chút cho bản thân thêm rạng rỡ, tự tin bước sang năm mới. Mỗi gia đình chuẩn bị chu đáo từ trang hoàng nhà cửa rước may đón lộc đến trao gửi những món quà ý nghĩa chúc phúc đầu năm.

Những nỗ lực thầm lặng giúp ta thêm niềm tin cùng nhau mở ra nhiều niềm vui, để Tết rộn ràng và đầy ắp hy vọng. Ảnh: PNJ

Và trong những khoảnh khắc ấy, những món quà vàng của PNJ không chỉ lấp lánh tô điểm cho bao cố gắng, mà còn là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng và tấm lòng vàng son. Đằng sau mỗi món quà là những lời chúc phúc đầy yêu thương, sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua và các giá trị sâu sắc: sự trân quý thể hiện qua quà tặng xứng tầm cho bản thân và những người thân yêu, niềm tin cho năm mới nhiều may mắn, cùng giá trị thực gắn liền với ý nghĩa tích lũy bền vững.

Sản phẩm vàng PNJ sở hữu thiết kế thời thượng, vừa có giá trị tích lũy bền lâu. Ảnh: PNJ

Trong không khí Xuân rộn ràng, PNJ mang đến những lựa chọn quà Tết đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhiều nhu cầu và cảm xúc khác nhau: từ các thiết kế trang sức tinh tế để làm đẹp như bộ sưu tập Turning Gold, những sản phẩm vàng mang ý nghĩa tích lũy bền lâu, đến các sản phẩm vàng trải nghiệm như blind box Mã Tiến Đắc Lộc. Mỗi thiết kế không chỉ giúp mỗi người tỏa sáng trong khoảnh khắc đầu năm, mà còn là món quà gửi gắm niềm vui và lời chúc tốt lành, đồng hành cùng người sở hữu trên hành trình hanh thông, may mắn và bền vững suốt năm mới.

PNJ mang đến những thiết kế trang sức và quà tặng vàng thời thượng, có giá trị tích lũy bền lâu. Ảnh: PNJ

Hãy để mùa Tết năm nay không chỉ là dịp sum vầy, mà còn là thời khắc trân trọng những nỗ lực "Quý như Vàng", cùng nhau mở ra một mùa Tết an lành với niềm vui mới - được đắp xây từ muôn vàn nỗ lực, niềm tin và hy vọng.

