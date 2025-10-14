Đại diện vườn thú xác nhận với truyền thông địa phương, Denny - con khỉ đột 10 năm tuổi đang được nuôi dưỡng tại đây, đã làm nứt vách kính cường lực 3 lớp của khu linh trưởng vào ngày 11/10.

Đoạn video đăng tải trong bản tin trên kênh CBS8 cho thấy, Denny bất ngờ lao nhanh về phía vách kính, khiến nhiều du khách hoảng hồn, la hét và bỏ chạy.

Trong khi đó, một số ít người dũng cảm nán lại quan sát tấm kính đã bị nứt một phần sau cú va đập mạnh.

Ảnh: AOL

May mắn, Denny không bị thương sau vụ việc. Cả Denny và con khỉ đột còn lại trong chuồng sẽ được các nhân viên chăm sóc đặc biệt trong thời gian vườn thú thay thế tấm kính hư hỏng.

“Khỉ đột, đặc biệt là con đực, thường có những hành vi được gọi là ‘biểu dương sức mạnh’ - một cách để phô trương bản năng thống trị. Những hành động như bùng nổ năng lượng, tấn công bất ngờ, kéo lê đồ vật hay chạy nhảy khắp nơi… là biểu hiện hoàn toàn bình thường của khỉ đột ở độ tuổi này”, người phát ngôn của vườn thú nhấn mạnh.

Denny từng sống cùng anh trai tên Maka. Tuy nhiên, chú khỉ đột 30 tuổi này đã qua đời đột ngột vào tháng 8 do ngưng tim, theo thông tin từ vườn thú.

Tiến sĩ Erin Riley, chuyên gia nhân học tại Đại học Công lập San Diego, cho rằng có nhiều yếu tố có thể dẫn đến hành vi tấn công vừa qua của Denny, trong đó bao gồm cả nỗi đau buồn do mất anh trai đột ngột.

Ảnh: NYP

“Do không trực tiếp có mặt tại hiện trường nên tôi chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về việc điều gì đã khiến Denny bị kích thích. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều du khách không biết, đó là khỉ đột rất ghét bị nhìn thẳng vào mắt”, bà Riley nhấn mạnh.

Theo thông tin từ vườn thú, Denny là một trong những con khỉ đột thuộc nhóm linh trưởng lớn nhất thế giới, với con đực trưởng thành có thể nặng tới 227kg. Tuy nhiên, loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn phá rừng ở khu vực Trung Phi.

Vườn thú San Diego, nằm trong công viên Balboa ở bang California (Mỹ), là một trong những vườn thú nổi tiếng và được yêu thích nhất thế giới. Nơi đây là “ngôi nhà” của hơn 12.000 cá thể động vật thuộc hơn 650 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: gấu trúc khổng lồ, hổ Sumatra, voi châu Phi hay chim kiwi,...

Được biết đến với mô hình chuồng mở tiên phong, vườn thú San Diego tạo môi trường sống tự nhiên, gần gũi cho các loài vật, đồng thời đi đầu trong nghiên cứu, bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu.

Không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn, nơi đây còn là biểu tượng cho nỗ lực hài hòa giữa con người và thiên nhiên.