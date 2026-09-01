Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Âm hưởng tự hào - Chắp cánh Việt Nam” do Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Trước đó, VN245 bắt đầu tại sân bay Nội Bài như một chuyến bay thường lệ. Đồng hành trên chuyến bay có các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Vietnam Airlines là Nhà vận chuyển chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thẻ lên tàu của hành khách ngày 2/9 được thiết kế với hình ảnh cờ Tổ quốc. Chuyến bay cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 8h00 với 220 hành khách trên khoang máy bay Airbus A350. Khi đạt độ cao hành trình, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam bắt đầu đi dọc khoang máy bay để trao những lá cờ Tổ quốc. Sắc đỏ dần xuất hiện trên các hàng ghế.

Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội bắt đầu biểu diễn nhạc cụ. Ba giai điệu “Đất nước trọn niềm vui”, “Nối vòng tay lớn” và “Như có Bác trong ngày đại thắng” lần lượt vang lên trên hành trình từ Hà Nội đến Thành phố mang tên Bác.

Một hành khách nhỏ - bé Diệp An (đến từ phường Hoàng Liệt, Hà Nội) bất chợt cất tiếng hát trong veo, đầy xúc động theo những giai điệu rộn rã của đoàn nghi lễ. Tất cả hành khách cùng hòa giọng. Âm nhạc tự hào về tình yêu quê hương đất nước đã tràn ngập chuyến bay đặc biệt trong ngày Lễ Quốc khánh.

Tiếng hát trong veo của bé Diệp An

Trên chuyến bay, nhiều vị khách quốc tế cùng vui mừng nhận cờ Tổ quốc Việt Nam, theo dõi phần trình diễn rồi hòa vào tiếng hát.

Chị Mia Sarah, một hành khách người Anh chia sẻ: “Tôi rất vui vì được trải nghiệm không khí Quốc khánh Việt Nam ngay trên một chuyến bay. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi của tôi tại Việt Nam.”

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Mỗi ngày, các chuyến bay Vietnam Airlines kết nối các vùng miền và đưa Việt Nam đến với thế giới. Chúng tôi mong muốn trên những hành trình ấy, hành khách không chỉ đến một điểm đến mà còn có thể cảm nhận giá trị văn hóa, tinh thần của đất nước”.

Sau phần biểu diễn, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam và tiếp viên Vietnam Airlines trao quà blind box phiên bản giới hạn mascot chủ đề 2/9 tới hành khách.

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h10.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam và tiếp viên Vietnam Airlines trao quà blind box phiên bản giới hạn mascot chủ đề 2/9 tới hành khách sau chương trình âm nhạc.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Những hoạt động trên VN245 nằm trong chuỗi chương trình Vietnam Airlines triển khai gắn với các ngày lễ lớn của đất nước. Qua mỗi hành trình, Vietnam Airlines mong muốn đưa những nét văn hóa và câu chuyện về Việt Nam đến gần hơn với hành khách trong nước, quốc tế.

(Nguồn: Vietnam Airlines)