Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài, 4 gia đình ở phường Tân Hưng, TP Hải Phòng đã tổ chức đi chơi ở Thủ đô, tham quan Hồ Gươm. Chị Vũ Thị Xuân, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu, cho biết: 4 gia đình đã hẹn nhau từ trước, cùng mặc áo mang biểu tượng cờ Tổ quốc để giáo dục các con tình yêu quê hương đất nước.

Gia đình anh Đức nhà ở xã Nam Phù, Hà Nội trong trang phục mang biểu tượng cờ Tổ quốc chụp ảnh trước trụ sở UBND TP Hà Nội.

Nhóm những người phụ nữ ở phường Hà Đông thể hiện tình yêu Tổ quốc trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Chụp ảnh lưu niệm bên Hồ Gươm, trên tay lá cờ Tổ quốc quen thuộc.

Trẻ em trong những chiếc áo mang hình bản đồ Tổ quốc thư giãn cũng gia đình trên khu phố đi bộ.

Màu cờ Tổ quốc trên áo bé trai ở đường Độc Lập chiều ngày Chủ Nhật cuối tháng 8.

Cùng các đồng nghiệp, Lò Thị Nhất, người dân tộc Thái (xã Mường Luân, Điện Biên) khoác trên vai màu cờ Tổ quốc thăm Lăng Bác.

Rất nhiều gia đình, các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm bên Lăng Bác nhân dịp nghỉ dài ngày.

Các cán bộ hưu trí thuộc câu lạc bộ ca múa nhạc mang tên Ký ức thời gian trong tà áo áo dài mang biểu tượng Tổ quốc bên nhà Quốc hội.

Như nhiều người dân Hà Nội, chị Đào Thị Sáng, nhà ở phường Yên Sở, Hà Nội năm nào cũng đến Hồ Gươm thăm thú. Tà áo dài với hình cờ Tổ quốc là trang phục chị và con cháu trong gia đình thường mặc những dịp này.