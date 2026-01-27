Một người dân tại Hà Nội phản ánh, gia đình đang có nhu cầu tách thửa đất để chia cho các thành viên. Khi nộp hồ sơ tách thửa, cơ quan chuyên môn địa phương yêu cầu gia đình hiến một phần diện tích đất làm đường giao thông (lối đi chung) thì mới được chấp thuận.

Người dân băn khoăn, yêu cầu này có bắt buộc hay không, bởi Điều 220 Luật Đất đai năm 2024 chỉ quy định việc tách thửa phải bảo đảm “có lối đi; được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có”, không có quy định bắt buộc người dân phải hiến đất làm đường.

Ảnh minh họa

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Điều 220 Luật Đất đai đã quy định rõ các điều kiện tách thửa đất; đồng thời, khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội tiếp tục làm rõ nguyên tắc thực hiện.

Theo đó, việc tách thửa đất phải bảo đảm có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng.

Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi khi thực hiện việc tách thửa đất, thì không bắt buộc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất này.

Theo Bộ NN&MT, pháp luật đất đai không bắt buộc người sử dụng đất phải hiến đất để làm đường giao thông nhưng việc tách thửa đất phải đảm bảo có lối đi kết nối với đường giao thông (có thể từ hiến đất hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua).

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP và 151/2025/NĐ-CP. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ NN&MT đã ban hành các Quyết định số 2304/QĐ-BNNMT và 3380/QĐ-BNNMT quy định về từng thủ tục đất đai cụ thể.

Bộ cũng lưu ý, trong trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của Luật Đất đai và Luật Khiếu nại.