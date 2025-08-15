Giấc mơ chạm ngõ ngành công nghiệp 3D quốc tế

Theo Arena Multimedia, Proclass là khóa học đặc biệt dành cho những bạn đã có nền tảng về 3D và định hướng phát triển trong lĩnh vực Modeling Environment và Character cho game AAA. Giáo trình được xây dựng bám sát theo nhu cầu tuyển dụng thực tế của các studio Sparx* và GlassEgg với thời lượng thực hành chiếm đến 80% khóa học.

Không chỉ được rèn giũa kỹ năng thiết kế các nhân vật và vật phẩm Game mô phỏng dự án thực tế của 2 studios này, học viên còn được rèn luyện kỹ năng mềm, khả năng teamwork và bản lĩnh sáng tạo thông qua các yêu cầu và quy trình của studio chuyên nghiệp. Đặc biệt, học viên được hướng dẫn và “mentor” bởi các ảnh chị là Senior Artist và Supervisor hàng đầu trong ngành, được hướng dẫn bài bản để sẵn sàng chinh phục những vị trí tuyển dụng tại các studio 3D quốc tế.

Từ năm 2022 đến nay, Proclass đã tổ chức được 5 khóa học, thu hút đông đảo học viên tham gia. Trong số 74 học viên tốt nghiệp, có đến 30 bạn trẻ đã xuất sắc vượt qua tuyển chọn và đặt một bước chân gia nhập studio quốc tế Sparx* - một dấu ấn đáng tự hào của hành trình đào tạo tại Arena.

Hà Thị Bảo Hân - một trong các học viên nhận được cơ hội thực tập đầu tháng 7/2025 vừa qua không giấu được xúc động: “Sparx* là một trong những studio mà em ngưỡng mộ từ rất lâu, và việc được nhận vào vị trí 3D Trainee giống như một giấc mơ đang thành hiện thực. Nhưng cùng với niềm vui là cảm giác lo lắng - vì em biết phía trước là một hành trình mới, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của team và không ngừng hoàn thiện chính mình”.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt cá nhân của các bạn trẻ mà còn cho thấy năng lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà Arena trang bị cho học viên, đủ để tự tin bước vào những môi trường làm việc mang tầm quốc tế - nơi từng tham gia sản xuất sản phẩm cho Marvel, Disney, Ubisoft…

Học thật, làm thật - Cốt lõi chất lượng đào tạo tại Arena Multimedia

Thành công của 5 học viên Arena là minh chứng rõ ràng cho mô hình đào tạo “thực chiến” mà nhà trường đang kiên định theo đuổi. Từ năm nhất, học viên Arena đã được học theo lộ trình bài bản, ứng dụng thực tế với loạt môn học từ thiết kế đồ họa, dựng phim, kỹ xảo 3D, đến UI/UX, …

Không chỉ học kỹ thuật, học viên còn được thực hành liên tục thông qua dự án cá nhân, nhóm, làm portfolio và kết nối doanh nghiệp thông qua các chương trình như workshop, review sản phẩm và đặc biệt là lớp Proclass.

Trần Quốc Anh - học viên Arena hiện là 3D Trainee tại Glass Egg - chia sẻ: “Những kiến thức em học được tại Arena đã hỗ trợ em rất nhiều, đặc biệt là kỹ năng sử dụng và phối hợp hiệu quả giữa các phần mềm 3D như Maya, Substance, ZBrush… Các bài tập thực hành, dự án nhóm cùng khóa Proclass giúp em xây dựng portfolio hoàn chỉnh - là hành trang vững chắc để em tự tin ứng tuyển vào các vị trí mong muốn”.

Arena Multimedia - bệ phóng sáng tạo cho giới trẻ

Thành tích của 5 học viên chỉ là một lát cắt nhỏ trong hành trình khẳng định vị thế của Arena Multimedia - nơi đang đào tạo nên những thế hệ trẻ đầy tiềm năng cho ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu.

Không chỉ tập trung vào kỹ thuật, Arena đặt trọng tâm vào việc phát triển tư duy thẩm mỹ, khả năng làm việc nhóm và xây dựng tác phong chuyên nghiệp cho học viên. Từ đó, học viên Arena không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn sẵn sàng hội nhập nhanh với môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là các studio quốc tế vốn có yêu cầu tuyển chọn khắt khe.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp 3D, game, animation ngày càng mở rộng cơ hội nghề nghiệp toàn cầu, Arena trở thành một “bệ phóng” lý tưởng cho những người trẻ nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo, mong muốn vươn ra thế giới. Và với những gì mà học viên Arena đang làm được, có thể tin rằng từ Việt Nam, những tài năng trẻ có thể tạo nên dấu ấn tại sân chơi quốc tế - nếu được dẫn dắt đúng hướng, rèn luyện bài bản và hành động nghiêm túc.

Khám phá thông tin chương trình đào tạo Thiết kế Hoạt hình, Kỹ xảo 3D, Game tại đây: https://www.arena-multimedia.vn/chuong-trinh-dao-tao/animation-vfx-gaming/

Ngọc Minh