Video: Beijing News

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc trên xảy ra vào tối 13/8 khi một chiếcBoeing 747 cố hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đào Viên ở Đài Loan (Trung Quốc) giữa thời tiết xấu vì cơn bão Podul.

Do gặp phải gió mạnh nên máy bay đã chao đảo và bị nghiêng khi hạ cánh. Theo đoạn video được trang Beijing News đăng tải, cánh phải của máy bay đã ma sát với mặt đường băng, tạo ra những tia lửa lớn.

Cánh chiếc Boeing 747 ma sát tóe lửa với đường băng sân bay. Ảnh: Beijing News/Weibo

Theo thông cáo đăng trên trang web Flightsafety, vụ va chạm đã khiến một động cơ của máy bay hư hại. Rất may, không có ai bị thương trong vụ việc lần này. Hiện, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) đã cho mở cuộc điều tra về sự cố trên.