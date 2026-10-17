Phát hiện nam thanh niên chới với giữa dòng nước sau khi nhảy cầu lúc nửa đêm, một Đại úy công an ở TP Huế lập tức lao xuống sông, phối hợp cùng đồng đội cứu người.

Ngày 17/10, Công an TP Huế cho biết, Tổ tuần tra 785 Công an thành phố vừa kịp thời cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 16/10, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung, phường Hương Trà, Tổ tuần tra 785 nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức đến kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên vừa nhảy cầu xuống sông Bồ, đang chới với giữa dòng nước.

Nam thanh niên được cứu sống. Ảnh: Hồng Nhung

Trước tình huống nguy cấp, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động lập tức lao xuống sông, bơi tiếp cận nạn nhân để cứu người.

Cùng lúc đó, các thành viên còn lại trong tổ nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nam thanh niên vào bờ an toàn.

Theo Công an TP Huế, nạn nhân được xác định là anh H.P. (SN 2005, trú phường Hương Trà, TP Huế). Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P. đã nhảy cầu xuống sông.

Anh P. sau đó được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị và theo dõi sức khỏe.