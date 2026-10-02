Nghe tiếng tri hô có người gặp nạn trên sông Hương, Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an TP Huế) lập tức lao xuống nước, cùng một người dân tiếp cận cứu nạn nhân.

Clip: Hồng Nhung

Khoảng 8h ngày 2/10, trong lúc làm nhiệm vụ nắm tình hình trên tuyến đường thủy nội địa qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế, nghe tiếng tri hô của người dân có người đang gặp nạn dưới sông ở khu vực bến Bùi Thị Xuân.

Thượng tá Diệt (áo xanh) cùng người dân cứu nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Không chần chừ, Thượng tá Diệt vừa chạy vừa huy động người dân hỗ trợ, rồi nhanh chóng bơi ra vị trí nạn nhân. Thời điểm này, dòng nước sông Hương dâng cao và chảy khá xiết.

Khi tiếp cận, người phụ nữ đã chìm dưới nước, cách bờ khoảng 40m. Thượng tá Diệt cùng một người dân lập tức vớt, dìu nạn nhân vào bờ và tiến hành sơ cứu.

Sau đó, cán bộ Đội CSGT đường thủy được huy động đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu kịp thời.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (SN 1966, trú phường Thủy Xuân, TP Huế).

Đắk Lắk: Khen thưởng Công an xã ngăn chặn thành công 2 người có ý định nhảy cầu tự tử

Ngày 1/10, UBND xã Hòa Phú tổ chức hội nghị khen thưởng lực lượng Công an xã vì có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn chặn thành công 2 người có ý định nhảy cầu Sêrêpốk tự tử.

Thượng tá Nguyễn Công An nhận giấy khen sau khi ngăn cản thành công người phụ nữ có ý định tự tử. Ảnh: HC

Theo đó, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú đã tặng Giấy khen cho tập thể Công an xã Hòa Phú và 2 cá nhân nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, vào tối 21/4, tổ công tác Công an xã Hòa Phú đã kịp thời tiếp cận, khuyên can một thanh niên có ý định nhảy cầu Sêrêpốk, sau đó liên hệ gia đình đến đón về.

Cũng tại cầu này, vào trưa 18/9, Thượng tá Nguyễn Công An - Trưởng Công an xã Hòa Phú cùng tổ công tác nhận được tin báo về một phụ nữ có biểu hiện bất thường tại khu vực cầu Sêrêpốk.

Lúc này, Thượng tá An nhanh chóng có mặt, tiếp cận, kiên trì động viên, thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định tiêu cực và đưa đến nơi an toàn.

Thượng tá Nguyễn Công an khuyên can người phụ nữ. Ảnh: CA

Ngoài ra, trong hai ngày 24-25/9, Công an xã Hòa Phú đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ cướp giật điện thoại tại một tiệm cầm đồ; ngăn chặn thành công một vụ hỗn chiến, đưa 13 trường hợp (gồm 11 học sinh và 2 thiếu niên) cùng nhiều hung khí về trụ sở làm việc.