Sáng 16/9, Cuộc thi ảnh TPHCM Sắc màu mới vừa tổ chức lễ trao giải và trưng bày triển lãm. Cuộc thi nhằm ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa, thể hiện được sự phát triển của TPHCM trong thời gian qua...

Sự kiện cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Pháp Luật TPHCM (17/9/1990 - 17/9/2025).

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đánh giá cao ý nghĩa cuộc thi diễn ra trong bối cảnh thành phố thực hiện việc sáp nhập; 50 năm thống nhất đất nước; lan tỏa được nhiều hình ảnh đẹp, ý nghĩa về con người đóng góp cho sự phát triển của thành phố; tinh thần hào hùng của thành phố…

Tác phẩm Vươn mình của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.

Đại diện tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn (giữa) nhận giải Nhất tại buổi lễ trao giải sáng 16/9.

Tác phẩm ghi lại màn thả bẫy nhiệt của biên đội máy bay Su30-MK2 trên bầu trời TPHCM trong buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Bên dưới là hình ảnh TPHCM phát triển rực rỡ với những tòa nhà cao tầng, cầu Ba Son…

Tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn hiện công tác tại Báo Dân Trí. Do bận lịch công tác ở nước ngoài, anh không có mặt nhận giải thưởng.

Thông qua video, anh bày tỏ niềm tự hào, đồng thời gửi lời chúc mừng đến tất cả tác giả đoạt giải vì đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa thể hiện được sự phát triển của TPHCM.

Tác phẩm "Vươn mình" đạt giải Nhất tại cuộc thi “TPHCM - Sắc màu mới”.

Giải Nhì được trao cho tác phẩm Vũng Tàu cánh tay vươn dài của TPHCM ra biển lớn (Nguyễn Minh Tân) và Ngày vui thống nhất đất nước (Huỳnh Phạm Anh Dũng). 2 Giải Ba thuộc về tác giả Nguyễn Thị Thuý Hằng - tác phẩm Xem hội, Dương Công Sơn - tác phẩm Niềm vui ngày độc lập.

Cuộc thi nhận về 699 tác phẩm từ 224 tác giả dự thi. Hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên tham gia, ghi lại những câu chuyện đời thường, những góc phố bình yên, những công trình biểu tượng hay nhịp sống sôi động của thành phố trong giai đoạn phát triển, hội nhập.

Giám khảo cuộc thi gồm: Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM, Trưởng BTC cuộc thi; nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á; nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử); nhà báo Huỳnh Trường Giang - Tổ trưởng Tổ ảnh Báo Pháp Luật TPHCM.

Các khách mời tham quan không gian trưng bày triển lãm ảnh.

BTC cho biết nhìn chung chất lượng tác phẩm tốt, trải qua 4 vòng chấm để chọn ra những giải cao nhất. Ngoài ra, BGK cũng tranh luận gay gắt trong quá trình chấm để chọn ra tác phẩm ưng ý nhất.

"Ảnh tốt thì có nhiều nhưng chưa có tác phẩm đoạt giải đặc biệt. Tôi hy vọng nếu cuộc thi tiếp tục tổ chức sẽ có 2 chủ đề về TPHCM và đất nước; không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi, năm sáng tác", nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ.

73 bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo cũng được trưng bày trong không gian triển lãm, giúp khách tham dự vừa thưởng lãm nghệ thuật, vừa nhìn lại thành phố qua lăng kính đa chiều của các tác giả.

Ảnh: BTC