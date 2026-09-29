Video các tuyển thủ nữ cầu mây Việt Nam chia sẻ sau khi giành HCV:
Ảnh, video: Tam Ninh
Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 29/9: Cặp VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Thu Trang thắng áp đảo đối thủ Philippines trong trận chung kết để đem về tấm HCV thứ hai cho Việt Nam.
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