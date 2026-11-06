Nhiều người có vẻ ngoài khỏe mạnh, tập luyện thể thao hằng ngày nhưng vẫn bất ngờ ngã quỵ trên đường chạy hoặc sân bóng. Nguyên nhân có thể do 3 thói quen cần tránh.

Cơ thể khỏe mạnh vẫn bất ngờ đổ gục khi chơi thể thao

Thực tế ghi nhận nhiều trường hợp đau lòng khi người trẻ đột ngột gặp nạn. Điển hình như tiền đạo Jesus de Miguel của CLB Tenerife (Tây Ban Nha) qua đời ở tuổi 30 sau khi ngừng tim trong trận đấu, hay mới đây là nữ vận động viên marathon Rachel Apa (24 tuổi) tử vong trên đường chạy giải New York City Marathon (Mỹ).

Lý giải nguyên nhân đột quỵ và sự cố tim mạch khi chơi thể thao, Tiến sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết, nhiều người gặp nạn còn rất trẻ, không có triệu chứng và luôn được xem là khỏe mạnh trước khi bước vào tập luyện. Tuy nhiên, một người khỏe mạnh về mặt lâm sàng không đồng nghĩa với việc không có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.

Nhiều người tưởng hoàn toàn khỏe mạnh nhưng bất ngờ đổ gục khi chơi thể thao. Ảnh: AI

Theo chuyên gia, đối với người trẻ dưới 35 tuổi, nguyên nhân chính thường liên quan đến bệnh tim cấu trúc di truyền hoặc dị tật tim bẩm sinh.

Trong khi đó, ở người từ 35 tuổi trở lên, bệnh động mạch vành do xơ vữa là nguyên nhân hàng đầu. Bên cạnh đó, các yếu tố như viêm cơ tim sau nhiễm virus, sa van hai lá, bệnh cơ tim giãn hay lực va đập mạnh vào ngực (Commotio cordis) khi chơi thể thao cũng khiến tim đột ngột mất khả năng bơm máu. Do đó, việc người dân chủ động tầm soát tim mạch chính là chìa khóa then chốt để luyện tập an toàn.

3 thói quen cần tránh để bảo vệ bản thân khi tập luyện

Bên cạnh các bệnh lý tiềm ẩn, nhiều người vô tình tự đẩy bản thân vào nguy hiểm do những thói quen sai lầm trong sinh hoạt và tập luyện.

PGS. TS Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chỉ ra ba thói quen cần đặc biệt tránh để bảo đảm an toàn.

Thứ nhất là thói quen lâu ngày ít vận động nhưng khi ra sân lại cố hết sức. Tình trạng cả tuần ngồi văn phòng nhiều, cuối tuần tranh thủ đá bóng liên tục, chạy thật xa hoặc cố chơi thêm vài trận vì tâm lý “chưa muốn thua” diễn ra rất phổ biến. Khi cơ thể chưa thích nghi, việc đột ngột vận động cường độ cao khiến tim phải làm việc quá tải. Ở người có bệnh tim mạch tiềm ẩn, sự gắng sức không quen này làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc ngừng tim.

Thứ hai, cố tập trong nóng bức, uống ít nước: Có người nghĩ rằng càng đổ nhiều mồ hôi càng tốt, nên dù thời tiết oi nóng vẫn mặc kín, tập lâu và cố chịu khát. Thực tế, cơ thể mất nước và khó thải nhiệt. Hậu quả có thể là kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt, những tình trạng có thể nguy hiểm ngay cả ở người trẻ.

“Người chơi thể thao nên chọn thời điểm mát hơn, giảm cường độ khi trời nóng ẩm; mặc đồ thoáng, nghỉ xen kẽ và uống nước đều đặn theo nhu cầu; không cố nhịn khát, cũng không ép uống thật nhiều trong thời gian ngắn; dừng tập, đến nơi mát nếu thấy choáng, yếu, buồn nôn hoặc đau đầu bất thường…”, PGS Liên nhấn mạnh.

Thứ ba, có dấu hiệu bất thường nhưng nghĩ “nghỉ một lát sẽ hết”: Đây là thói quen đặc biệt nguy hiểm vì có thể làm chậm việc cấp cứu. Sau trận đấu, một người bỗng nói khó, cầm chai nước không chắc hoặc bước đi loạng choạng. Người xung quanh có thể cho rằng họ chỉ đang mệt, mất nước hay hạ đường huyết.

Nhưng yếu một bên người, méo miệng hoặc nói khó đột ngột không phải biểu hiện mệt sau tập thông thường, người xung quanh nên nghĩ đến đột quỵ để có hướng xử lý kịp thời.