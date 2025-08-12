Xã Thượng Trạch là xã biên giới đặc biệt khó khăn, có đường biên giáp với nước bạn Lào dài 58,142km. Trên địa bàn có đường 20 Quyết thắng và cửa khẩu phụ Cà Roòng - Noọng Ma (Lào). Thượng Trạch cũng là địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, hệ thống giao thông đi lại khó khăn, thường bị chia cắt vào mùa mưa lũ.

Các đại biểu làm lễ động thổ xây cầu vượt lũ ngầm tràn. Ảnh: Phạm Tiến

Trong đó, điểm cầu tràn bản Cà Roòng là tuyến giao thông chính để bà con ở bản Bụt, bản Cà Roòng 1 kết nối giao thông với trường Tiểu học, Mầm non, Trạm Y tế xã và trung tâm xã. Tuy nhiên, mỗi lần mưa lũ là cầu tràn Cà Roòng bị ngập, 2 bản bị cô lập.

Để chia sẻ những khó khăn đó, Báo VietNamNet đã kết nối Nhóm Orlando Kings phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, lên phương án hỗ trợ xây cầu vượt lũ ngầm tràn.

Đại diện Báo VietNamNet và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng xây dựng cầu vượt lũ ngầm tràn tại xã Thượng Trạch.

Sau gần 2 tháng chuẩn bị, sáng 9/8 cầu tràn vượt lũ bản Cà Roòng chính thức được khởi công xây dựng trong niềm hân hoan của bà con dân bản.

Cầu vượt lũ tại bản Cà Roòng có tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng. Trong đó, Nhóm Orlando Kings hỗ trợ 500 triệu đồng. Phần còn lại được chính quyền địa phương đối ứng và vận động xã hội hóa. Cầu có chiều dài 72m, rộng 2m, cao 2m vượt suối Cà Roòng, được thiết kế trụ bê tông cốt thép, thân cầu, dầm cầu bằng thép.

Đại diện Báo VietNamNet cùng nhà tài trợ trao tiền mặt cho đại diện UBND xã Thượng Trạch. Ảnh: Phạm Tiến

Theo kế hoạch, cầu vượt lũ bản Cà Roòng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 45 ngày thi công, phục vụ bà con đi xe máy, đi bộ để tránh lũ trong mùa mưa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cảm ơn nhà tài trợ, Báo VietNamNet và lãnh đạo các cấp đã quan tâm hỗ trợ. Đồng thời, khẳng định sẽ sử dụng nguồn tài trợ hiệu quả, giám sát nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Cầu vượt lũ bản Cà Roòng là 1 trong 2 công trình trọng điểm của địa phương trong năm 2025. Ngoài chức năng vượt lũ, cầu vượt lũ bản Cà Roòng còn trở thành điểm nhấn ở suối bản Cà Roòng giúp địa phương phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều.

Phạm Tiến