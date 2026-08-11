Lễ Khởi công TTTM Aeon Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình ngày 8/8/2026

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam phát biểu tại buổi lễ: “Chúng tôi tin rằng dự án này sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. Với tổng vốn đầu tư hơn 640 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng tạo ra hơn 800 cơ hội việc làm mới trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, Aeon sẽ tích cực giới thiệu và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch khi trở thành một điểm nhấn biểu tượng mới của đô thị”.

TTTM Aeon Phủ Lý tọa lạc tại vị trí chiến lược trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thanh Hóa, thuộc khu dân cư mới đang phát triển gần Hà Nội, thuận tiện kết nối với Thủ đô Hà Nội và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Với tổng diện tích sàn khoảng 26.264 m², Aeon Phủ Lý hướng đến trở thành trung tâm thương mại “một điểm đến” dành cho các gia đình trẻ chú trọng chất lượng sống. Trung tâm kết hợp các tiện ích mua sắm với các hoạt động vui chơi, giải trí trong cùng một không gian thuận tiện, qua đó góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng.

Với định hướng tôn vinh bản sắc địa phương, Aeon Phủ Lý được thiết kế hướng đến kiến tạo không gian mang tính biểu tượng, kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng với phong cách sống đô thị hiện đại.

TTTM Aeon Phủ Lý dự kiến khai trương trong năm 2027

Thông qua dự án TTTM Aeon Phủ Lý, Aeon Việt Nam mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Khi đi vào hoạt động, trung tâm dự kiến mang đến khoảng 850 việc làm. Aeon Việt Nam hướng tới thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Ninh Bình thông qua kết nối và đồng hành với các nhà cung cấp địa phương.

Dự án được kỳ vọng góp phần phát triển hạ tầng thương mại và dịch vụ hiện đại, đóng góp vào mục tiêu đưa tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 60,1% vào năm 2030, đồng thời chung tay thực hiện mục tiêu đưa thu nhập bình quân đầu người của tỉnh vào nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Đến năm 2030, Aeon đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên hơn ba lần so với hiện tại và dự kiến phân bổ khoảng 60% tổng ngân sách đầu tư của Tập đoàn tại khu vực ASEAN cho Việt Nam, tập trung vào ba trụ cột: tăng tốc mở rộng với đa dạng mô hình; đẩy mạnh phát triển sản phẩm và chuỗi cung ứng; và xây dựng “Hệ sinh thái Aeon”.

Dự án TTTM Aeon Phủ Lý Vị trí: Đường Lê Duẩn, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Tổng diện tích sàn: Khoảng 26.264 m². Diện tích Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị: Khoảng 8.306 m². Sức chứa bãi đỗ xe: Khoảng 300 ô tô và 1.400 xe máy. Thời gian khai trương dự kiến: Năm 2027.

Thanh Loan