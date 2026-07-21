Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, tỉnh cần rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên.

Ninh Bình là địa phương có tốc độ tăng trưởng vượt kịch bản đề ra cần tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn, đóng góp nhiều hơn vào thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đã khởi công; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp, dự án.

Ninh Bình cần tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án trọng điểm tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, quy hoạch trên địa bàn, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một góc phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Hà

Cùng với huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển, Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư; trong đó không quá chú trọng vào số lượng mà tập trung vào chất lượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh; trong đó cần tập trung chuẩn bị xây dựng đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Tỉnh cần nghiên cứu quy hoạch thêm các khu Kinh tế trọng điểm, kinh tế biển; trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao, cảng biển nước sâu gắn với đô thị biển và cảng du lịch biển, xây dựng cơ sở hạ tầng số.

Tỉnh cần mở rộng kết nối các không gian di sản văn hóa lớn của tỉnh (Tràng An - Bái Đính - Tam Chúc; Hoa Lư - Phủ Dầy - Đền Trần - Phát Diệm - Xuân Thủy); phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Tỉnh cũng cần tăng cường liên kết với các cực tăng trưởng và các địa phương công nghiệp trong vùng Đồng bằng sông Hồng theo mô hình cụm liên kết ngành - chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, tỉnh phải tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, đánh giá tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, phân bổ biên chế theo khối lượng công việc, rõ trách nhiệm cá nhân.

Phó Thủ tướng giao tỉnh xây dựng, vận hành khung năng lực cán bộ xã, phường; hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ (KPI).

Với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, tỉnh cần phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ trong năm 2026 so với năm 2024.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển nhà ở cho thuê.