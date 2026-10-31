Tham gia lớp học có 64 học viên là thành viên các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống và những người có năng khiếu, yêu thích, đam mê hát trống quân trên địa bàn xã Triệu Việt Vương.

Trong 10 ngày từ 12 - 22/10, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân dân gian, học viên được tiếp cận và thực hành những làn điệu cơ bản của nghệ thuật hát trống quân như: hát lập đám (hát chào), hát vận, hát giao hẹn, hát mời nước, hát mời trầu... Không chỉ học lời ca, giai điệu, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng hát đối đáp, diễn xướng và cách thể hiện các làn điệu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho các học viên.

Điểm đáng chú ý của lớp học là sự kết hợp giữa truyền dạy lý thuyết và thực hành, giúp học viên từng bước nắm bắt nét đặc sắc của nghệ thuật hát trống quân, từ đó có thể tự tin tham gia biểu diễn và lan tỏa loại hình nghệ thuật truyền thống tại địa phương.

Tại lễ bế giảng, các học viên đã trình diễn những tiết mục hát trống quân, báo cáo kết quả học tập và thể hiện những kiến thức, kỹ năng được tiếp thu qua quá trình truyền dạy. Kết thúc khóa học, 100% học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Lớp truyền dạy không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng thực hành nghệ thuật truyền thống mà còn tạo cơ hội để những làn điệu hát trống quân được tiếp nối, trao truyền từ các nghệ nhân đến thế hệ trẻ và những người yêu văn hóa dân gian.

Thông qua hoạt động này, xã Triệu Việt Vương có thêm lực lượng nòng cốt để duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ, tổ chức biểu diễn và đưa hát trống quân đến gần hơn với cộng đồng. Qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương, khơi dậy tình yêu di sản và nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Vân Khánh