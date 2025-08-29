Sự kiện ý nghĩa nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: “Việc khởi động dự án có ý nghĩa “kích hoạt” cho Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng. Dự án có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, và từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng biểu dương Sun Group luôn tiên phong đầu tư những dự án mang tính biểu tượng của thành phố.

Theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ) có quy mô khoảng 1.881ha, chia thành 7 khu vực tại phường Liên Chiểu và xã Hòa Vang, với các chức năng: sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Phối cảnh minh họa Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng thương mại dịch vụ thuộc vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng

Ngày 22/6, tại Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Sun Group đã được trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào các phân khu 5, 6 và 7 với quy mô khoảng 645 ha.

Tiếp đó, ngày 26/8, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 1175/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Sun Group làm nhà đầu tư cho dự án khu chức năng thương mại dịch vụ thuộc vị trí số 5 của FTZ, nằm tại xã Hòa Vang, ngay dưới chân núi Bà Nà.

Như vậy, Sun Group là nhà đầu tư đầu tiên được cấp phép đầu tư trong chuỗi các phân khu thuộc khu thương mại tự do tại Đà Nẵng. Sun Group sẽ tập trung phát triển các khu phức hợp nghỉ dưỡng độc đáo, tập trung vào dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch - y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp với các biệt thự, resort và tiện ích giải trí đẳng cấp, hệ thống cửa hàng miễn thuế, các trung tâm mua sắm và dịch vụ cao cấp khác, mang đến trải nghiệm sống thư thái, sang trọng và mua sắm đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế, nơi đây sẽ thực hiện thử nghiệm cơ chế, chính sách mới về thuốc và chăm sóc sức khỏe.

Phối cảnh đô thị nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ kết nối với phân khu 5 Khu thương mại tự do

Nhờ vị trí đắc địa liên kết trực tiếp với Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước, cụm dự án tại vị trí số 5 sẽ phát huy tối đa lợi thế ưu việt nằm cận kề một “hub” du lịch sôi động, góp phần tạo hiệu ứng cộng hưởng giúp kết nối du lịch, dịch vụ, lưu trú cao cấp và tăng chi tiêu, tăng thời gian lưu trú của du khách; góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng thành địa phương tiên phong cho các thể chế kinh tế hiện đại, nơi thử nghiệm năng động các cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và hội nhập quốc tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư. Mô hình Khu thương mại tự do được xem là động lực phát triển kinh tế quan trọng, với bài học thành công của nhiều nước trong khu vực như Singapore, Dubai, Trung Quốc…

“Việc chung tay cùng thành phố khởi động Khu thương mại tự do Đà Nẵng thể hiện quyết tâm của Sun Group trên chặng đường đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết, dự án sẽ được triển khai quyết liệt để sớm về đích, đấu nối với các hợp phần còn lại của Khu thương mại tự do, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố”, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung phát biểu tại sự kiện.

Việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng là “cú hích” quan trọng để hiện thực hóa khát vọng mở rộng không gian phát triển mới cho Đà Nẵng. Đặc biệt, với sự kết hợp hai siêu quy hoạch Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính Quốc tế, tương lai Đà Nẵng sẽ trở thành một hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh và cạnh tranh cao, trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực hướng tới mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2050.

Phối cảnh tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ

Cùng ngày, Sun Group khởi công tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 trị giá 52.000 tỷ đồng. Việc đưa vào vận hành tuyến cáp treo Bà Nà số 9, khu công viên giải trí, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng cao cấp… thuộc tổ hợp được kỳ vọng sẽ tạo nên trải nghiệm liền mạch cho du khách từ chân núi lên tới đỉnh Bà Nà. Tổ hợp cũng góp phần đưa Sun World Ba Na Hills trở thành một điểm phải đến trong lộ trình tham quan Đà Nẵng.

Lệ Thanh