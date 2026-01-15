Lễ khởi động Dự án di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 diễn ra sáng 15/1, tại Khánh Hòa. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo kế hoạch, Dự án Di dân, tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ thu hồi khoảng 485ha đất, gồm khu nhà máy hơn 409ha, khu tái định cư 65ha và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Dự án ảnh hưởng đến khoảng 477 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu tại xã Phước Dinh.

Khu tái định cư được quy hoạch với 730 lô đất (150m2, 200m2 và 300m2 mỗi lô), được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội nhằm ổn định đời sống người dân.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.200 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng các công trình thiết yếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.X

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về thể chế, quy định và đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất, phát huy hiệu quả đầu tư. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và tăng cường kiểm tra, giám sát không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Các bộ, ngành, địa phương và tỉnh Khánh Hòa cần đồng bộ, quyết liệt thực hiện các chính sách đặc thù, chú trọng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thành từng việc một để bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án, những người đã đồng thuận, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định, tỉnh sẽ lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai dự án, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ, bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật. Tỉnh xác định lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm khu tái định cư đồng bộ và điều kiện sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, không để phát sinh vướng mắc hay khiếu kiện.

UBND tỉnh cam kết thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, quyết tâm phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để triển khai thành công Dự án Di dân tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án điện hạt nhân.