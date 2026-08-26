Hợp đồng EPC Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất được ký ngày 9/7/2026 giữa BSR và Liên danh Nhà thầu EPC Chengda - BPE. Ngày 21/8/2026, cuộc họp khởi động triển khai Hợp đồng EPC đã được tổ chức.

Đại diện Chủ đầu tư phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các bên đã cùng rà soát toàn diện các mục tiêu tổng thể của dự án, bao gồm nâng công suất chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày; nâng cao khả năng linh hoạt trong chế biến dầu thô; sản xuất các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu EURO V; đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo lộ trình của Chính phủ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn PMC và Nhà thầu EPC cùng ký cam kết triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, đúng tiến độ, đúng ngân sách và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật

Một trong những kết quả quan trọng nhất của cuộc họp là việc thống nhất các cơ chế quản trị dự án ngay từ giai đoạn khởi động. BSR giữ vai trò quản trị tổng thể dự án với tư cách Chủ đầu tư; Liên danh WOOD - PVE thực hiện chức năng Tư vấn PMC hỗ trợ quản lý và giám sát dự án; Liên danh Chengda - BPE triển khai các công việc thiết kế, mua sắm, xây dựng và chạy thử theo phạm vi hợp đồng EPC.

Tại cuộc họp, các bên cũng đã thống nhất các mục tiêu và các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) làm cơ sở quản trị và theo dõi thực hiện trong suốt quá trình triển khai.

An toàn và chất lượng được xác định là giá trị cốt lõi, đồng thời là ưu tiên cao nhất của dự án, với mục tiêu đảm bảo tuân thủ các quy định về chất lượng theo Hợp đồng đã ký, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng.

Về tiến độ, các bên cam kết tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mốc quan trọng theo kế hoạch được phê duyệt, hướng tới mục tiêu đạt mốc Nghiệm thu ban đầu (Initial Acceptance) sớm hơn 1 tháng so với Hợp đồng đã ký.

Đối với chi phí, dự án được triển khai trên nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi giá hợp đồng đã ký kết, bảo đảm hiệu quả đầu tư và sử dụng tối ưu các nguồn lực.

Bên cạnh đó, các mục tiêu về chạy thử, vận hành và phát triển năng lực cũng được xác lập với các chỉ tiêu, cam kết định lượng cụ thể nhằm hướng tới việc đưa công trình vào vận hành an toàn, ổn định và đạt hiệu quả.

Tại cuộc họp, BSR khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Tư vấn PMC và Nhà thầu EPC trong quá trình triển khai dự án thông qua việc huy động sớm nguồn lực của Chủ đầu tư, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh và thúc đẩy cơ chế xem xét, phản hồi nhanh đối với các hồ sơ, tài liệu thuộc đường găng của dự án.

Những cam kết này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chủ đầu tư trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả, đồng thời xây dựng môi trường hợp tác cởi mở, minh bạch và hướng tới kết quả.

Cuối chương trình, lãnh đạo BSR, Liên danh Tư vấn PMC WOOD - PVE và Liên danh Nhà thầu EPC Chengda - BPE cùng ký cam kết trong việc triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật.

Chủ đầu tư, Tư vấn PMC và Nhà thầu EPC thống nhất thông điệp hành động: "One Team, One Goal - Safe. On Time. Together" (Một đội ngũ, Một mục tiêu - An toàn. Đúng tiến độ. Chung sức đồng lòng)

Với tinh thần “One Team, One Goal - Safe. On Time. Together”, cuộc họp khởi động đã tạo tiền đề quan trọng cho sự phối hợp đồng bộ giữa các bên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn triển khai EPC với quyết tâm cao nhất. Đây là bước khởi đầu có ý nghĩa đặc biệt đối với dự án trọng điểm của BSR, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của ngành lọc hóa dầu và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

(Nguồn: BSR)