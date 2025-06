Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PC03) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố 17 bị can và thi hành lệnh khám xét đối với Công ty TNHH kỹ thuật an toàn môi trường Phúc An, Công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ môi trường Khải Thịnh, Công ty CP dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường - REC cùng một số doanh nghiệp khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính của các bị can hiện chưa được cơ quan điều tra công bố.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đến các bị can. Ảnh: Thành Trung

Theo Cơ quan điều tra, trước đó qua rà soát, PC03 phát hiện vụ việc nghi vấn có hoạt động phạm tội trong lĩnh vực quan trắc môi trường xảy ra trên địa bàn tỉnh nên xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, nhóm các đối tượng là nhân viên của Công ty CP thương mại & sản xuất tôn Tân Phước Khanh và Công ty TNHH StarFlex Việt Nam đã cấu kết, bàn bạc với nhóm đối tượng là nhân viên và giám đốc hoặc phó giám đốc các doanh nghiệp dịch vụ môi trường trên, ban hành hơn 50 phiếu kết quả phân tích, thử nghiệm quan trắc môi trường khống.

Mục đích của việc làm trên nhằm có đủ số liệu kết quả quan trắc môi trường để đưa vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm của các công ty này, nộp đến cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét đối với các công ty liên quan. Ảnh: Thành Trung

​Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Quang Hưng - Thành Trung