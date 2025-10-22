Ngày 22/10, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết Viện KSND khu vực 13 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Ngọc Thạch (SN 1973) và Lê Hữu Quang (SN 1982), cùng trú tại thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai.

Hai bị can Thạch và Quang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ.”

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, khoảng 15h10 ngày 15/10, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Tổ dân phố 3, phường An Khê, Thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, bị hai đối tượng Lương Ngọc Thạch và Lê Hữu Quang điều khiển xe bán tải BKS 93C-169.74 nhiều lần truy đuổi và tạt đầu chặn xe.

Sau khi chặn được xe ô tô Cảnh sát giao thông BKS 81A-003.43 do Thượng úy Khánh điều khiển, đối tượng Thạch giật mở cửa, rút chìa khóa xe và lớn tiếng hăm dọa Thượng úy Khánh.

Cùng lúc đó, Quang dùng điện thoại quay video và phát trực tiếp lên mạng xã hội, khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi, gây ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Ngô Mây – Quang Trung.

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời lập biên bản vụ việc và đưa hai đối tượng cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng trên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.