Ngày 28/8, nguồn tin của VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang thụ lý vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

Theo đó, Cơ quan CSĐT khởi tố Huỳnh Mỹ Tính – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành B - về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

5 bị can cùng bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Tô Trí Hoá – nguyên Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Châu Thành (cũ) và 4 giám đốc công ty là đơn vị thiết kế, thẩm tra, giám sát, nghiệm thu.

Hội trường của UBND thị trấn Ngã Sáu (cũ) sập chỉ sau 8 tháng bàn giao. Ảnh: Hoài Thanh

Công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu được UBND huyện Châu Thành (cũ) phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2016 với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huỳnh Trân (trụ sở ở xã Đông Phước, TP Cần Thơ) trúng gói thầu trị giá gần 9,5 tỷ đồng; gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng, cổng, hàng rào, khối hội trường 250 chỗ, khối trụ sở hành chính, nhà xe…

Công trình khởi công ngày 19/4/2017 và hoàn thành vào cuối tháng 11/2018. Gần một tháng sau, chủ đầu tư bàn giao công trình cho UBND thị trấn Ngã Sáu (cũ) đưa vào sử dụng.

Ngày 10/8/2019, UBND thị trấn dự định sử dụng hội trường tiến hành đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ. Tuy nhiên, khoảng 6h30 cùng ngày, hệ thống mái ngói của hội trường bị sụp đổ hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.