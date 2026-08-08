Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Kim Trường (40 tuổi, trú xã Ngọc Đường) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, theo khoản 2 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trường bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án liên quan đến sự việc một công nhân tử vong trong quá trình thu hồi đường điện cũ.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Kim Trường. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Theo cơ quan công an, ngày 16/6, Trường với vai trò cai thầu đã tự ý huy động công nhân thu hồi đường dây điện cũ tại Trạm biến áp Vật Tư, phường Hà Giang 1, khi công việc chưa có lịch được phê duyệt.

Trường bị cáo buộc không giám sát chặt chẽ quá trình thi công, để công nhân làm việc trên cao một mình và không bảo đảm các điều kiện an toàn. Trong lúc thực hiện công việc, anh H.V.T., 32 tuổi, trú xã Tùng Bá, ngã từ cột điện xuống đất.

Nạn nhân bị chấn thương sọ não, sau đó tử vong. Cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn có liên quan đến việc tổ chức thi công không đúng kế hoạch và thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.