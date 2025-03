Ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Phạm Thành Trọng (27 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.

Trọng là công nhân tại xưởng 2 của Công ty TNHH ITM (KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, Bình Dương).

Nguyễn Phạm Thành Trọng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Sáng 19/3, Trọng điều khiển xe máy kéo chở theo rơ moóc chứa 3 cuộn vải bạt nặng hơn 4 tấn, di chuyển trong khuôn viên công ty. Khi chuyển hướng để vào cổng xưởng, Trọng không giảm tốc độ, dẫn đến rơ moóc nghiêng về một bên.

Hậu quả, 3 cuộn vải trượt khỏi xe, rơi xuống và đè trúng ông Mai Công (SN 1974, quê Quảng Nam) – nhân viên bảo vệ của công ty, khiến ông tử vong tại chỗ.

Cuộn vải rơi đè nam công nhân tử vong. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định hành vi điều khiển phương tiện thiếu an toàn của Trọng đã trực tiếp dẫn đến tai nạn, đủ yếu tố cấu thành tội Vô ý làm chết người.