Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ, liên quan trách nhiệm trong thời gian công tác.

Ngày 5/10, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai đã công bố thông tin bà Nguyễn Thị Giang Hương (thành viên Hội đồng thành viên) bị khởi tố.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương bị khởi tố. Ảnh: A.X

Theo đó, khoảng 10h ngày 2/10, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an trực tiếp đến làm việc tại công ty và thông báo việc đã có quyết định khởi tố bị can đối với bà Hương.

Theo nội dung văn bản số 2846/CSKT-P5, quyết định khởi tố bị can đối với bà Hương được Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành ngày 28/9.

Tại buổi làm việc, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin việc khởi tố bà Hương liên quan đến trách nhiệm của bà trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ, trước khi chuyển về Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.