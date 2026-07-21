Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu (42 tuổi) và Trần Quốc Thái (45 tuổi, cùng trú tại TPHCM) về hành vi buôn lậu.

Trần Quốc Thái và Nguyễn Ái Châu bị khởi tố về tội "Buôn lậu". Ảnh: SĐ

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, Châu bắt đầu tìm mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Để hoạt động, Châu thuê 2 nhân công và kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Châu liên hệ với nhiều người (trong đó có Thái) và một người đàn ông ở tỉnh Lào Cai để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan và Trung Quốc qua đường tiểu ngạch.

Khi thuốc được đưa về đến Đắk Lắk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận rồi đưa về kho cất giấu và phân phối, bán lại kiếm lời khi khách có nhu cầu.

Đến ngày 1/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều địa điểm ở tỉnh Đắk Lắk và TPHCM.

Quá trình khám xét, Công an thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.