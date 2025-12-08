Vị khách cho biết, khi đang dùng bữa, chị phát hiện một miếng thịt gầu bò có hiện tượng lạ: nổi cục và xuất hiện những đốm nhỏ như có dòi. Hình ảnh và thông tin nữ du khách chụp lại và chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng lo lắng khi quán ăn này vốn là địa điểm quen thuộc với họ.

Theo tìm hiểu, quán bò nhúng giấm này khá có tiếng, đông đúc thực khách, đã hoạt động hơn 15 năm. Ngoài cơ sở nằm trên đường Trần Xuân Soạn, quán còn có 1 cơ sở khác nằm ở phố Thi Sách.

Theo đánh giá trên Google, quán bò nhúng giấm này đạt 3,7/5 sao (kết quả từ 869 đánh giá).

Hình ảnh nữ thực khách chia sẻ, gây xôn xao mạng xã hội

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết đã giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng xác minh làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện phòng Văn hóa - Xã hội, phường Hai Bà Trưng thông tin: Ngay khi nhận được phản ánh trên mạng xã hội, ngày 6/12, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng và lực lượng y tế đến cơ sở trên làm việc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không hoạt động. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Lực lượng chức năng đến cơ sở bò nhúng giấm ở Trần Xuân Soạn làm việc. Ảnh: Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hai Bà Trưng

Phòng Văn hóa - Xã hội phường cũng cho hay, theo hồ sơ lưu trữ tại phường, cơ sở này có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm còn hiệu lực và bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục thu thập thông tin, thực hiện kiểm tra toàn bộ cơ sở và sẽ xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả kiểm tra, phường sẽ đăng công khai thông tin trong thời gian sớm nhất.