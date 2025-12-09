Ngày 9/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên). Cường bị điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào tối 5/12, Công an phường Tích Lương phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở đến nhà riêng của Cường để làm việc. Tổ công tác yêu cầu đối tượng về trụ sở để kiểm tra tình trạng sử dụng chất ma túy.

Đối tượng Phạm Anh Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Tại thời điểm này, Cường đã có hành vi lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Đối tượng chạy xuống bếp lấy dao, lớn tiếng đe dọa và đuổi các cán bộ công an ra khỏi sân nhà.

Sau khi đẩy lùi được tổ công tác, Cường khóa trái cổng và cố thủ bên trong. Lãnh đạo Công an phường Tích Lương đã phải huy động thêm lực lượng đến hiện trường để khống chế, đưa đối tượng về trụ sở.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Phạm Anh Cường dương tính với ma túy loại Methamphetamin. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.