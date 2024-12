Ngày 25/12, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Hữu Quý (SN 1973, trú xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 20/12, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện ô tô con mang BKS: 60A-764.98 do Đặng Hữu Quý điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở 57 hộp pháo nổ tổng khối lượng 105kg và 4 bì nilon chứa 100 vật hình cầu bằng nhựa, đường kính 2cm, tổng khối lượng 0,9kg pháo nổ.

Làm việc với công an, Quý khai nhận chở thuê số hàng trên cho một người lạ ở tỉnh Bình Phước về tỉnh Nghệ An với giá tiền công 6 triệu đồng và không biết bên trong các gói hàng là pháo nổ.

Ngoài ra, Quý còn xuất trình 1 thẻ nhà báo thuộc một tờ báo tại Hà Nội. Qua xác minh, đây là thẻ nhà báo giả.