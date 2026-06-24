Ngày 24/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Như Mạnh (48 tuổi, trú xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Mạnh không có nghề nghiệp ổn định, nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định giả danh nhà báo để tiếp cận các khu vực đang diễn ra hoạt động san lấp, vận chuyển đất, sau đó gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Mạnh đặt mua trên mạng xã hội một thẻ hội viên nhà báo giả có gắn tên và ảnh cá nhân với giá 1,5 triệu đồng. Thẻ này được sử dụng để tạo lòng tin khi tiếp xúc với người dân.

Đối tượng Nguyễn Như Mạnh tại hiện trường nơi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 10/2025, Mạnh lái ô tô đến khu vực san lấp đất tại xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến. Tại đây, đối tượng cho xe chặn lối ra vào của các phương tiện vận chuyển đất, yêu cầu dừng thi công và xuất trình thẻ hội viên nhà báo giả.

Mạnh đe dọa sẽ phản ánh hoạt động san lấp đất tới cơ quan chức năng nếu không được "tạo điều kiện". Lo ngại ảnh hưởng đến công việc, anh Q.A.T. đã đưa cho Mạnh 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng rời đi.

Tiếp tục với thủ đoạn trên, chiều 13/6, Mạnh đến khu vực xóm Mý Đông, xã Dũng Tiến, nơi một hộ dân đang thuê máy xúc và xe tải san lấp mặt bằng để xây dựng nhà ở.

Tại đây, Mạnh tiếp tục chặn đường, cản trở hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất và yêu cầu dừng việc thi công, khiến chủ hộ phải đưa cho Mạnh 2 triệu đồng để được tiếp tục thi công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với VKS Khu vực 13 khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Như Mạnh nhiều lần giả danh nhà báo, lợi dụng tâm lý lo ngại bị phản ánh, xử lý của người dân để uy hiếp tinh thần, buộc các bị hại phải đưa tiền.

Cùng với việc khởi tố, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo, những cá nhân, tổ chức đã từng là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Như Mạnh với thủ đoạn nêu trên cần liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết.