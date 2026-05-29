Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường An Khánh tạm giữ nhóm đối tượng chuyên giả danh Cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Ngô Thanh Tuấn (SN 2001, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (SN 2008) và Trần Quốc Thảo (SN 2004, cùng ngụ phường Cát Lái).

3 đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 28/5, Công an phường An Khánh tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị một nhóm người tự xưng là Cảnh sát hình sự chặn xe kiểm tra hành chính, sau đó đe dọa rồi chiếm đoạt tiền.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định vị trí và đưa 3 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi "săn mồi". Khoảng 18h ngày 27/5, cả ba đi trên 2 xe máy, chọn những thanh niên đi một mình để áp sát, ép dừng xe.

Sau đó, nhóm này tự xưng là Cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ, yêu cầu người bị hại xuất trình giấy tờ. Sau khi cầm giấy tờ, các đối tượng liên tục hù dọa, ép người bị hại phải đưa tiền để "bỏ qua" vi phạm rồi nhanh chóng tẩu thoát.