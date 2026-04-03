Ngày 3/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, tội danh “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phòng khám đa khoa A.B. (địa chỉ tại phường Việt Yên) có dấu hiệu thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm và tạm giữ 5 đối tượng liên quan. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng, gồm giám đốc, bác sĩ và nhân viên của phòng khám đa khoa trên.

Các bị can gồm: N.H.T (SN 1982, trú tại phường Việt Yên), L.Đ.H (SN 1974, trú tại phường Bắc Giang), N.Đ.T (SN 1992, trú tại phường Nếnh), T.T.N (SN 1999, trú tại phường Tự Lạn) và H.L.A (SN 1999, trú tại phường Đa Mai), đều thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan công an, hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu trong lĩnh vực y tế không chỉ xâm phạm quyền lợi chính đáng của người bệnh mà còn gây khó khăn cho công tác chuyên môn, quản lý nhà nước và hoạt động tố tụng. Đồng thời, vụ việc còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đội ngũ cán bộ y tế.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.