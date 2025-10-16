Chiều 16/10, tại cuộc họp báo quý 3 của UBND TP Cần Thơ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công an TP cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Da liễu TP. Hiện tại, Công an TP Cần Thơ tiến hành điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.
Hồi tháng 3, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với Giám đốc bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Qua đó, thanh tra đã kết luận có nhiều nội dung tố cáo đúng. Trong đó có nội dung "Chỉ đạo nhập mỹ phẩm giấy tờ chưa hợp lệ (nghi ngờ giả mạo) vào bệnh viện để sử dụng, vi phạm về nguyên tắc quản lý tài chính".
Sở Y tế Cần Thơ kết luận, Bệnh viện Da liễu để xảy ra tình trạng kinh doanh và sử dụng 12 sản phẩm mỹ phẩm không được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp số tiếp nhận "phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm".
Theo đó, mỹ phẩm của Công ty HeCa được nhập vào bệnh viện sử dụng theo đề xuất của bác sĩ Khoa Thẩm mỹ da. Tuy nhiên, việc mua mỹ phẩm của Công ty HeCa (có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm giả) là rất khó xác định đối với chuyên môn của nhân viên bệnh viện.
Đặc biệt, Sở chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan quản lý nhà nước trong phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty HeCa...
Sau đó, Công an TP đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Sở Y tế về vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Bệnh viện Da liễu.
Liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Da liễu, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ UBND TP Cần Thơ đang thực hiện kỷ luật những người có liên quan đến sai phạm.