Phú Thọ:

Trần Văn Thành (47 tuổi, trú tại xã Hoàng Cương), Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bị cáo buộc chỉ đạo khai thác khoáng sản trái phép, trị giá hơn 542 triệu đồng.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thành về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo khoản 1, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, tháng 1/2026, UBND xã Hoàng Cương cấp giấy xác nhận thu hồi khoáng sản phát sinh từ hoạt động cải tạo đất tại khu 1 Ninh Dân, do Công ty TNHH HTC Phú Thọ thực hiện.

Hình ảnh khai thác đất trái phép của doanh nghiệp. Ảnh: CACC

Theo giấy xác nhận, doanh nghiệp được thu hồi 3.356m³ đất trên diện tích 577m², tương đương hơn 4.329m³ đất sau khi quy đổi theo hệ số giãn nở. Toàn bộ số đất này được vận chuyển đến dự án xây dựng khu đấu giá kỹ thuật hạ tầng Nam sân bay giai đoạn 3, thuộc phường Âu Cơ.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2026, trong quá trình thi công, Trần Văn Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo công nhân sử dụng máy móc, phương tiện khai thác đất vượt phạm vi và khối lượng được cơ quan chức năng xác nhận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố đối với Trần Văn Thành. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra xác định, doanh nghiệp đã khai thác trái phép hơn 9.038m³ đất san lấp trên diện tích hơn 2.134m², liên quan đến 5 thửa đất tại khu vực trên.

Số đất khai thác ngoài phạm vi cho phép sau đó được bán cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại T.L. cùng một số hộ dân trên địa bàn.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tổng giá trị số đất bị khai thác trái phép là hơn 542 triệu đồng. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.