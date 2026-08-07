Sau 3 ngày xét xử, chiều 7/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh) 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 10 năm tù.

Bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc) 13 năm tù về tội “Buôn lậu”, 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù.

Liên quan đến vụ án, 25 bị cáo khác bị phạt tiền từ 500 triệu đến 12 năm tù các tội: Đưa hối lộ; Buôn lậu; Trốn thuế; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, từ năm 2021-2024, ông Muôn cùng ông Phạm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty HTZT), Phạm Văn Dương (Giám đốc mỏ Công ty HTZT), Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị (là Liên đoàn trưởng và Phó Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) đã tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TM

Quá trình tiêu thụ quặng titan, bị cáo Muôn còn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Tiền bán chênh lệch không được hạch toán, báo cáo thuế của công ty nhằm mục đích che giấu doanh thu. Hành vi này của ông Muôn gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Cán bộ “dính tràm”

Một trong các đối tác mua quặng của Phan Thành Muôn là bị cáo Huang ShangXia. Huang thỏa thuận mua quặng với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế.

Sau đó, Huang cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu 27.997 tấn Ilmenite (khoáng vật titan - sắt oxit có từ tính yếu) không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỷ đồng.

Để giúp Huang ShangXia thực hiện hành vi buôn lậu, bị cáo Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) đã đưa hối lộ cho cán bộ hải quan Lê Văn Hưng hơn 8,5 tỷ đồng.

Bị cáo Hưng bị cáo buộc đã nhận hối lộ 8,5 tỷ đồng để làm trái quy định kiểm hóa, nhận và tráo mẫu quặng, giúp Huang ShangXia xuất lậu quặng với tổng giá trị 3,8 triệu USD.

Để quản lý hoạt động khai thác khoáng sản titan của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (cũ), Sở Tài nguyên và Môi trường lập Tổ giám sát 117, do bà Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) làm tổ trưởng.

Khi bị Tổ giám sát 117 phát hiện khai thác vượt độ sâu, tái phạm, thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác, ông Muôn chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho các thành viên Tổ 117 để được bỏ qua lỗi. Tổng cộng các thành viên tổ này đã nhận 1,1 tỷ đồng từ cấp dưới của ông Muôn. Ngoài ra, ông Muôn trực tiếp gặp và đưa bà Thu 500 triệu đồng.