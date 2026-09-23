Ngày 23/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để cấp điện, nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép.

Trong đó, 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Nhóm cán bộ này bị cáo buộc đã nhận tiền để bỏ qua sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: CACC

5 người khác bị khởi tố vì có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

4 lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hành vi của các bị can đã xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, các đơn vị điện lực, cấp nước; ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh, làm rõ hành vi, vai trò của những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.