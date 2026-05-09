Ngày 9/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều (SN 1994, trú xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo cơ quan công an, do muốn kiếm thêm thu nhập, Thiều đã lên mạng xã hội tìm hiểu cách sản xuất một số mặt hàng mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh… đang được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định đối với Đinh Quang Thiều (áo đen). Ảnh: CACC

Sau khi học được cách sản xuất, Thiều đặt mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hóa chất, bao bì, tem nhãn rồi thuê người gia công, sản xuất các mặt hàng để bán ra thị trường thu lợi.

Để phục vụ việc sản xuất, Thiều mượn trang trại chăn nuôi của ông Bùi Văn Q. (cùng địa phương) làm nơi tập kết máy móc, nguyên liệu và gia công hàng hóa.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ hơn 10.000 hộp, lọ gồm kem trắng da, dung dịch vệ sinh phụ nữ, sáp nẻ, kem dưỡng da… với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.