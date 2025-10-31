Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM thông tin về việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng mỹ phẩm giả có quy mô lớn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4 (phường Tân Tạo, TPHCM).

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải): Khổng Đức Hồng, Bùi Thị Mộng Thu và Nguyễn Đức Khánh. Ảnh: CACC

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Đức Khánh (SN 1982, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh). Khánh đã thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, ngoài cơ sở tại TPHCM, Khánh còn điều hành thêm một xưởng sản xuất khác tại nơi cư trú ở Tây Ninh.

Sản xuất mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng với dụng cụ sơ sài. Ảnh: CACC

Quá trình tiêu thụ sản phẩm giả được sự hỗ trợ đắc lực từ Khổng Đức Hồng (SN 1992, ngụ phường Bình Trị Đông, TPHCM) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987, quê Vĩnh Long). Các đối tượng này đã lợi dụng triệt để không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tuồn số lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt triển khai khám xét 3 địa điểm, gồm 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng.

Hóa chất để sản xuất mỹ phẩm giả. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như: Vichy, My Gold Korea Red Ginseng... cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả.

Tổng giá trị số hàng giả được xác định tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.

Tang vật mỹ phẩm giả gắn mác các thương hiệu nổi tiếng bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Từ cơ sở điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Khánh, Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan.