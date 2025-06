Tối 6/6, nguồn tin của VietNamNet cho biết, VKSND huyện Krông Pắc đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với ông Đoàn Xuân Bình (SN 1956), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phan Xuân Lâm (SN 1979), Phó phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Pắc.

Cả 2 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Ông Bình (áo xanh) và ông Lâm áo trắng. Ảnh: NH

Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 15/6/2014, bà Lê Thị Tố K. có đơn xin thuê mặt bằng tại khuôn viên khu đất trống đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Phước An) để xây dựng khu liên hợp nhà hàng tiệc cưới, cà phê, karaoke.

Ngày 4/12/2014, UBND huyện Krông Pắc ban hành quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Công viên trung tâm hồ Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Đến ngày 31/12/2014, UBND huyện Krông Pắc có thông báo về việc kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm Công viên hồ Tân An.

Tháng 6/2015, trong quá trình thực hiện hồ sơ, ông Phan Xuân Lâm, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường (nay là Phòng NN&MT) huyện Krông Pắc đã thực hiện việc lập, thẩm định, tham mưu hồ sơ cho ông Đoàn Xuân Bình ký cho bà Lê Thị Tố K. thuê diện tích 4.732m2 đất và cấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích 630m2 và 4.102m2) tại khu vực hồ Tân An cho bà K.

Các quyết định này không theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Krông Pắc đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, trái quy định Luật Đất đai 2013.

Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất cho thuê trái pháp luật tại thời điểm đó có tổng giá trị qua định giá gần 8 tỷ đồng.