Tài xế Phan Minh Trung (ở Vĩnh Long) bị khởi tố do lái xe cần trục đi không đúng phần đường, va chạm xe đạp điện khiến hai thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Minh Trung (39 tuổi, trú xã Song Phú) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Trung bị khởi tố do liên quan đến vụ tai nạn làm hai thiếu niên đi xe đạp điện tử vong.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Phan Minh Trung. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra, khoảng 19h40 ngày 23/7, Trung điều khiển xe cần trục bánh lốp trên đường tỉnh 909, hướng từ quốc lộ 53 đi đường tỉnh 905.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang, xe của Trung xảy ra va chạm với xe đạp điện chạy hướng ngược lại do em L.N.H. điều khiển, chở phía sau em N.H.B.D. (cùng 15 tuổi, ngụ xã Cái Ngang).

Cú va chạm mạnh khiến cả hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định nguyên nhân tai nạn do cả tài xế Trung và em H. điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.