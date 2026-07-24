Ngày 24/7, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 909, đoạn qua xã Cái Ngang, khiến hai thiếu niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 ngày 23/7, anh P.M.T. (39 tuổi, ngụ xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe cần cẩu bánh lốp lưu thông từ Quốc lộ 53 vào đường tỉnh 905.

Khi đến Km18+300 tỉnh lộ 909, đoạn qua ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang, xe cần cẩu xảy ra va chạm với xe đạp điện đi theo hướng ngược lại.

Thời điểm này, xe đạp điện chở hai thiếu niên là N.H.B.D. (15 tuổi, ngụ xã Cái Ngang) và L.N.H. (15 tuổi, ngụ xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Cú va chạm mạnh khiến cả hai tử vong tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long và đại diện VKSND có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ.