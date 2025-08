Ngày 5/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế lái xe tải tông nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (ngụ huyện Trà Ôn cũ) tử vong vào ngày 4/9/2024.

Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà, vợ bị can Trung ký nhận.

Cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với gia đình, xác định Nguyễn Văn Bảo Trung chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc.

Chiều nay, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi) - mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân sẽ có buổi làm việc với cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo diễn biến sự việc, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi)

Qua xác minh ban đầu, xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024, xe tải do Trung trực tiếp điều khiển va chạm với cháu Trân (con của Nguyễn Vĩnh Phúc) làm cháu Trân tử vong.

Sự việc gây rúng động dư luận. Luật sư và người nhà của bé Trân đã đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm bé Trân tử vong; cũng như dấu hiệu vi phạm liên quan đến quá trình Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (hiện đã giải thể) giải quyết vụ tai nạn này.

Tiếp sau đó, Bộ Công an và VKSND Tối cao cùng vào cuộc xác minh.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, VKSND Tối cao cho rằng, tài xế Trung có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Khoản 1, Điều 260 BLHS.

Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V12 hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại số 55 ngày 14/3/2025 đã có hiệu lực pháp luật của Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời, quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS ngày 10/02/2025 của Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ)

Yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/5, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long quyết định “hủy Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn”; yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện quyết định này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

Liên tục những ngày sau đó, tổ công tác của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, làm việc với những người làm chứng, gia đình nữ sinh và các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ, các cơ quan tố tụng của huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long liên quan đến quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Đối với Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, khi đó do Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) thụ lý.

Diễn biến mới nhất, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Vĩnh Long có giấy mời bà Nguyễn Thị Hiền lên làm việc vào ngày 5/8, liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.