Ngày 30/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980), trú tại số 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khởi tố đối với Phạm Thị Hương Giang. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Như vậy, ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Vi “ngộ” tiếp tục bị khởi tố về tội “Trốn thuế”.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, ngày 30/6, Vi “ngộ” đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về hành vi đưa hối lộ 350 triệu đồng nhằm tác động vào quá trình thi hành án, với mục đích can thiệp giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”) - một phạm nhân đang chấp hành án tù chung thân vì tội giết bạn tù trong quá trình thi hành án.