Ngày 10/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Sơn (42 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, tạm trú huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cho biết, ông đã nhận được thông báo của Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến cái chết của con trai ông là bé Đ.L.M.C. (sinh ngày 23/2/2024).

Đây là vụ bé trai 10 tháng tuổi tử vong, trong máu có nồng độ cồn nhận được sự chú ý của dư luận thời gian qua.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Vô ý làm chết người”.

Diễn biến vụ việc, khoảng 7h30 ngày 16/12/2024, ông Sơn chở hai con, trong đó có bé Đ.L.M.C đến điểm giữ trẻ tự phát của bà Bùi Thị Hồng (68 tuổi, ở ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) để gửi con.

Đến khoảng 14h cùng ngày, bà L.T.T.M. (con dâu bà Hồng) phát hiện bé C. bất tỉnh, kêu gọi không phản ứng nên thông báo cho phụ huynh bé biết.

Đến khoảng 14h15, ông Sơn cùng con ruột bà Hồng đưa bé C. đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Trước khi xảy ra sự việc, bà M. 2 lần cho bé uống sữa bột nhãn hiệu Meta… do gia đình mang đến.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phước (đã giải thể từ ngày 1/3/2025) phân công lực lượng đến hiện trường xác minh, điều tra ban đầu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và mời làm việc những người có liên quan.

Phía sau cánh cổng sắt là cơ sở giữ trẻ của bà Hồng, hiện đã đóng cửa. Ảnh: E.X

19h30 ngày 16/12/2024, Trung tâm pháp y Tiền Giang (thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang) đã giám định tử thi.

Gần 2 tháng sau, tức ngày 7/2/2025, trung tâm này mới có kết luận giám định tử thi đối với bé C. Trong đó, trung tâm kết luận nguyên nhân tử vong của bé C. là "suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn. Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi của bé C. “có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml và không tìm thấy chất độc khác”.

Ngày 14/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phước gửi thông báo kết luận giám định về cái chết của bé C. cho ông Sơn.

Từ kết luận nói trên của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang, ngày 18/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phước khi đó đã có văn bản đề nghị Trung tâm pháp y giải thích nội dung kết luận: “Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi bé C. có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml có dẫn đến suy tim cấp, suy hô hấp cấp và viêm phổi tắc nghẽn không? Nồng độ này có dẫn đến nguyên nhân tử vong của Đ.L.M.C không hay do bệnh lý?”.

Tuy nhiên, đến ngày 17/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm cho ông Đỗ Sơn với nội dung tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin do đã yêu cầu Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả.

Do cái chết của con quá bất ngờ, nhiều vấn đề kiến nghị chưa được làm rõ nhưng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang lại ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết khiến ông Sơn bức xúc.

Ngày 21/4, ông Sơn có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh đề nghị phục hồi điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé C.

Người cha cho rằng, quyết định tạm đình chỉ giải quyết nói trên của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang là “không hợp lý...”.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang có thông báo gửi ông Sơn về việc đã khởi tố vụ án như nói trên.