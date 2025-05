Ngày 26/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá trong vụ mỏ cát 1,2 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp đấu giá đến 370 tỷ đồng từng gây xôn xao dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Nam với các sở, ngành và doanh nghiệp khoáng sản trên địa bàn vào ngày 25/5, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, sau vụ đấu giá mỏ cát này, lực lượng công an được chỉ đạo lưu ý hồ sơ tất cả các cuộc đấu giá để xem xét, nếu có dấu hiệu lũng đoạn, thông đồng để làm giá thì cơ quan công an sẽ vào cuộc.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: H.V

Thời gian tới, ngoài kiểm soát việc khai thác cát, công an sẽ theo dõi để phát hiện, xử lý tình trạng vận chuyển trái phép. Các xe vận chuyển cát sỏi trên đường đều được CSGT kiểm tra, nếu không chứng minh được nguồn gốc thì sẽ xử lý theo quy định. Việc này nhằm kiểm soát đầu vào và đầu ra đối với vật liệu khoáng sản.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 18/10/2024, Công ty CP Đấu giá hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn thuê thực hiện đấu giá), tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) có diện tích hơn 6ha, khoảng 160.000m3 cát.

Mức giá khởi điểm là hơn 1,2 tỷ đồng. Trải qua 20 giờ đồng hồ và 200 vòng đấu giá, Công ty CP MT Quảng Đà (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là đơn vị trả mức giá cao nhất với số tiền trúng đấu giá hơn 370 tỷ đồng.

Khu vực mỏ cát ở xã Điện Thọ. Ảnh: N.X

Theo báo cáo của Sở TN&MT, kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ này có yếu tố bất thường. Mức giá trả cao gấp rất nhiều lần so với giá khởi điểm và giá vật liệu xây dựng được cơ quan chức năng công bố.

Mức giá cuối cùng cũng cho thấy có dấu hiệu thao túng thị trường để trục lợi, đẩy giá vật liệu cát xây dựng lên cao, tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội.

Để kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh kịp thời tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã có văn bản yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp cùng các ngành chức năng liên quan và UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, quy trình, thủ tục liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B.

Ngày 25/12/2024, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP MT Quảng Đà 17 triệu đồng về hành vi "cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá".

Ngày 7/1/2025, UBND thị xã Điện Bàn ban hành quyết định về việc hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B.