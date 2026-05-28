Bắc Ninh cần định vị vải thiều là sản phẩm cao cấp

Ngày 28/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, vải thiều đã trở thành sản phẩm nông nghiệp mang tính biểu tượng của Bắc Ninh, gắn với sinh kế của người dân và thúc đẩy giao thương, hợp tác quốc tế.

Vị Thứ trưởng đánh giá, Bắc Ninh có nhiều lợi thế trong phát triển chuỗi giá trị nông sản nhờ quy mô sản xuất lớn, chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao, hệ thống vùng trồng và cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển từ tư duy “tiêu thụ theo mùa vụ” sang tổ chức thị trường theo chuỗi giá trị, có dữ liệu, có tiêu chuẩn và có thương hiệu.

Thời gian tới, Bộ Công Thương đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục kiên định lấy chất lượng, tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc làm “giấy thông hành” cho sản phẩm. Đồng thời, mở rộng sản xuất an toàn, quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhật ký canh tác và yêu cầu kiểm dịch của từng thị trường.

Bên cạnh đó, tỉnh cần từng bước chuẩn hóa bao bì, nhãn mác, chỉ dẫn địa lý, câu chuyện sản phẩm và quyền sở hữu trí tuệ để vải thiều Bắc Ninh được định vị ở phân khúc cao cấp, đáng tin cậy trên thị trường trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhấn mạnh quan điểm lấy thị trường trong nước làm nền tảng, xuất khẩu là động lực phát triển. Với khoảng 55% sản lượng vải dự kiến tiêu thụ nội địa, Bắc Ninh cần xác định Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TPHCM và các đô thị lớn là những thị trường trọng điểm.

Theo đó, tỉnh cần tăng cường kết nối với hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp logistics để đa dạng hóa kênh tiêu thụ, tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng bằng các hình thức bán hàng hiện đại.

Đối với thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương đề nghị Bắc Ninh tiếp tục mở rộng các thị trường chất lượng cao như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, EU, Canada và Hàn Quốc, bên cạnh việc duy trì thị trường truyền thống là Trung Quốc.

Để làm được điều đó, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công Thương, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan cửa khẩu và doanh nghiệp logistics để dự báo nhu cầu, tổ chức luồng hàng, giảm chi phí và hạn chế ùn ứ trong thời gian cao điểm thu hoạch.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản; xây dựng dữ liệu mùa vụ theo thời gian thực về sản lượng, vùng thu hoạch, doanh nghiệp thu mua, giá cả, năng lực đóng gói, vận tải và tồn kho.

Cùng với đó, tỉnh cần phát huy vai trò của KOL, KOC, livestream, thương mại điện tử và truyền thông số để quảng bá thương hiệu “vải thiều Bắc Ninh” đến người tiêu dùng trẻ và khách hàng quốc tế.

Đề nghị tạo “luồng xanh” thông quan cho vải thiều xuất khẩu

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh không chỉ là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước mà còn có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp với gần 471.860ha đất nông nghiệp. Trong đó, vải thiều là cây ăn quả đặc trưng với diện tích khoảng 29.800ha, chiếm hơn 60% diện tích cây ăn quả toàn tỉnh. Năm 2026, sản lượng vải trên địa bàn ước đạt khoảng 125.000 tấn.

Hiện địa phương có 17.500ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chiếm 58,7% diện tích; 255ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và 10ha đạt chứng nhận hữu cơ. Bắc Ninh đang quản lý 243 mã số vùng trồng với diện tích hơn 17.000ha phục vụ xuất khẩu.

Cùng với vải thiều, Bắc Ninh có 722 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và 56 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng.

Để bảo đảm chuỗi logistics tiêu thụ thông suốt, UBND tỉnh Bắc Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như ứng dụng mã QR, nền tảng số, công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc; tăng cường kết nối với các tập đoàn phân phối lớn, hệ thống siêu thị và sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Đặc biệt, tỉnh đề nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ về công nghệ bảo quản sâu, quản lý mã số vùng trồng; đồng thời đề nghị chính quyền phía Trung Quốc phối hợp tạo “luồng xanh” thông quan nhanh tại các cửa khẩu Bằng Tường, Hà Khẩu nhằm giảm chi phí cho thương nhân.

Ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đánh giá cao chất lượng vải thiều Bắc Ninh cũng như những kết quả tích cực của tỉnh trong phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Theo ông Vương Quần, nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với các sản phẩm nông sản chất lượng cao, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng ngày càng tăng, tạo nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam nói chung và vải thiều Bắc Ninh nói riêng mở rộng thị trường.

“Phía Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao thương nông sản, tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Bắc Ninh tiếp cận sâu rộng thị trường Trung Quốc”, ông khẳng định.